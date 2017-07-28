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Klima teknisyeninin acı sonu



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki öğretmenevinde klimaların bakımını yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 34 yaşındaki teknisyen Serkan Tekin hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay dün sabah İlçenin Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde bulunan öğretmenevinde meydana geldi. Klima bakımı için öğretmenevine gelen 34 yaşında ki teknisyen Serkan Tekin, iddialara göre cihazın elektrik akımını kesen sigortayı kapatmadan bakım çalışmalarına başladı. Bakım çalışması esnasında elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Görevliler polis ve 112 sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede klima teknisyeninin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Nöbetçi Savcı, polis olay inceleme ve adli tıp incelemesi ardından teknisyenin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

(VE-MB-Y)



28.07.2017 18:49:12 TSI

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