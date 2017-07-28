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Şehit Astsubay Recep İnce'nin ailesine şehadet belgesi verildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Bitlis'te 8 Temmuz 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladıları EYP'nin inflak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin ailesine şehadet belgesi ve hizmet anısı verildi.

8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis il merkezinden Hizan İlçesine intikal esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının yola tuzakladıkları EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce'nin ailesine Şehadet Belgesi ve Hizmet Anısı verildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Besni Kaymakamı Ahmet Gencer'le birlikte Şehit Jandarma Astsubay Recep İnce'nin Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen Şahadet Belgesi ve hizmet anısını takdim etti.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Şehit Astsubay Recep İnce'nin babası Osman İnce'ye başsağlığı ve sabır dileyerek şahadet belgesi ve hizmet anısını takdim edip, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna şahadet şerbetini içen şehidimiz Recep İnce'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şehidimiz gidebileceği en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Şehitlerimizin en kutsal emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

(CK-SD-Y)



28.07.2017 19:07:06 TSI

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