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Mudanya yolunda çile yeniden başladı

28 Temmuz 2017 Cuma, 19:09
Mudanya yolunda çile yeniden başladı
Mudanya yolunda çile yeniden başladı
- Bursa'da Geçit Kavşağı'nın açılmasıyla yeniden uzun kuyruklar oluşmaya başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Serkan Akkuş
BURSA (İHA) - Bursa-Mudanya Karayolu üzerinde ciddi oranda trafik yoğunluğu yaşandığı öne sürülerek 1.5 yıl önce UKOME Kurulu kararı doğrultusunda doğu-batı aksı trafiğe kapatılan Geçit Kavşağı, mahkeme kararıyla tekrar trafiğe açıldı. Kavşağın açılmasıyla trafikte yine uzun kuyruklar oluştu.
Geçit Kavşağı'nın kapanmasına tepki gösteren bölge sakinleri UKOME kararını yargıya taşımıştı. Vatandaşların itirazını haklı bulan Bursa 1. İdare Mahkemesi kavşağın tekrar açılmasına hükmetmişti. UKOME kararıyla kavşağa takılan bariyerler mahkemenin kararı sonrası tekrar kaldırıldı. Kavşağın açılmasıyla bölgede trafik sıkışıklığı yeniden arterken yoğunluk akşam saatlerinde 1050 konutlara kadar uzandı. Geçit Kavşağı kapatıldıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Yakın Çevre Yolu'nu Bursa-Mudanya karayoluna bağlayan Balat Yolu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından hizmete açılmıştı.
(UGR-

28.07.2017 19:11:33 TSI
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