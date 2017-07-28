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Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:57
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
- Kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Oğuz E. ile kazaya karışan araçların şoförleri arasında gerginlik yaşandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 2 tır, 1 tanker ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi
Alınan bilgiye göre, Antalya'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz E. yönetimindeki 34 KH 5449 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yolun sol şeridindeki banket taşlarına çarptı. Bu sırada, arkadan gelen Ayhan D. idaresindek 11 DU 562 plakalı otomobil de Oğuz E.'nin yönetimindeki araca çarptı. Aynı istikamete gitmekte olan Cevat A. yönetimindeki 64 FL 580 plakalı tır, Nurullah K. yönetimindeki 64 AL 926 plakalı tır ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 DJH 42 plakalı tanker de zincirleme olarak kazaya karıştı. Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen tankerin sürücüsü hastanede hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Oğuz E. ile kazaya karışan araçların şoförleri arasında gerginlik yaşandı.
Gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırılırken, Oğuz E., güvenlik güçlerinin alkol kontrolünü kabul etmedi.
Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolundaki ulaşım, 2,5 saat süreyle tek şeritten sağlandı. (EFE)

29.07.2017 01:59:29 TSI
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