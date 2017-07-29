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Kütahyaspor, 24 futbolcu ile transfer dönemini tamamladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Bu sezon BAL Liginde mücadele edecek olan Kütahyaspor, tam 18 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Alt yapıdan altı futbolcuyu da A takıma kazandıran Kütahyaspor, 24 oyuncu ile transfer dönemini tamamladı.

Kütahyaspor takımı birinci kamp programı için 31 Temmuz'da Kütahya Ilıca Kaplıcaları'na gidecek.

Yapılan transfer çalışmaları hakkında İHA'ya bilgiler veren Kütahyaspor Sportif Direktörü Adnan Ertan, Bu yıl 18 yeni transfer gerçekleştirdiklerini ve bu oyuncuları 176 sporcu arasında seçtiklerini söyledi.



"Hedefimiz 3 yılda 2. lig"



Kadro yapılanması ve takımın hedefleri hakkında konuşan Ertan, "Hedefimiz üç yıl içinde ikinci ligdir. Bu yıl ise yüzde yüz şampiyon Kütahyaspor olacaktır "dedi.

"Transfer sürecine başlarken her şeyi üç yıllık olarak planladıklarını ifade eden Kütahyaspor Sportif Direktörü Adnan Ertan, "Hedefimiz üç yıl içerisinde Kütahyaspor'u 2.lige çıkarmaktır. Aldığımız bütün oyuncularımızda bu kalitededir. Toplamda 18 yeni transfer yaptık transferlerimizin yüzde sekseni gençlerden oluşmaktadır. Bu gençlerimizin arasına da taşıyıcımız olarak nitelendirdiğimiz dört tecrübeli oyuncuyu dahil ettik. Bu takımın kurulmasında ve diğer tüm ihtiyaçların giderilmesinde büyük pay sahibi olan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na buradan teşekkür ediyorum. Buradan çok büyük bir iddiada bulunmak istiyorum. Bu yıl yüzde yüz şampiyon olacağız ve önümüzdeki yıl ikinci lige çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Ertan, şöyle konuştu: "Takımda uyum sorununu çok kısa sürede atacağımıza eminim, bu oyuncularımızı 176 sporcu içinden özenle seçtik, sadece Djiehoua ve Rustamov transferleri için iki aydır çalışma yapıyoruz. Bu oyuncular Dumlupınar stadına çıkacak ve Kütahya sporu şampiyon yapacaklar. Taraftarların bu trenin lokomotifidir. Taraftarımız bize sahip çıktığı sürece bu takım burada her şeyi yapacak ve şampiyon olacaktır. Transferi bitirdik. 18 yeni transferimiz ve alt yapıdan seçilen 6 oyuncumuz ile birlikte birinci kamp için ılıcaya gideceğiz. Çok özel bir durum olmadığı sürece transfer yapmayacağız. Son olarak, transfer sürecinde bizlere büyük destek olan Kütahyalı duayen gazeteci Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'a çok teşekkür ediyorum." (MS-EFE)



29.07.2017 10:33:04 TSI

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