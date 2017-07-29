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Simav'ın belde belediyelerinden jimnastik salonuna malzeme desteği

- Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Jimnastik salonuna belde belediye başkanlıklları malzeme desteği yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçsesinde faaliyetlerini sürdüren jimnastik salonuna, belediyelerden malzeme desteği devam ediyor. Simav'a bağlı Güney belde belediyesi elektrik süpürgesi, Naşa belde belesiyesi elektrik malzemesi desteği yaparken, Çitgöl belde belediyesi 2 adet vantilatör temin etti.

Yaz tatilinde öğrencilerin zamanlarını sporla değerlendirdikleri jimnastik salonu, başta Simav beleditesi olmak üzere, belde belediyelerininde desteklerini almaya devam ediyor. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Spor ve atletizm faaliyetlerinin yanı sıra, jimnastik alanında da aktif olduklarını belirtti. Sapmaz, " Simav'ın spor potansiyelini inceleyip, taleplerine göre hizmet alanını genişletiyoruz. Okullarımızda ve özel sektördeki atletizm başarıları Simav'ın gurur kaynağı oluyor. Slaonlarımıza destek veren belediye başkanlarına, idarecilerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi. (MEİ-EFE)



29.07.2017 10:33:44 TSI

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