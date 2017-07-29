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Köydeki çöpler insan sağlığını tehdit ediyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde çöp konteynırı yetersizliği yüzünden boş alanlara atılan çöplerin insan sağlığını tehdit ettiği bildirildi.

Doğanlar köyü girişinde bulunan çöp konteynırının eski olduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce yetkililer tarafından alındığını ve yerine yenisinin getirilmediğini söyleyen köylüler,"Köy girişinde çöp konteynırı olmaması yüzünden boş alanlara ulu orta atılan çöpler aşırı sıcakların da etkisiyle etrafa kötü kokular yaymakta, bu durum halk sağlığını ciddi boyutta tehdit etmektedir. Çöplüğe dönen boş alanlar ayrıca çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Bir an önce köyümüze yeteri kadar çöp konteynırı konmasını istiyoruz" dediler.(MA-EFE)



29.07.2017 10:34:19 TSI

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