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Anamur'da festival yürüyüşü ve Orhan Hakalmaz konseri



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde 11. Uluslararasi Kültür ve Muz Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve Orhan Hakalmaz konseri düzenlendi.

Anamur Otagarı mevkisinden başlayan yürüyeş Muşurup Sanat Sokağı'ndan son buldu. Yürüyüşe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Sanatçı Orhan Hakalmaz'da katıldı.

Yürüyüş sırasında çeşitli noktalarda Gürcistan, Ukrayna, Mamak, Anamur ve Mut halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Etkinlikte konuşan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, festivale sahip çıkmanın Anamur'a sahip çıkmak olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

11. Anamur Kültür ve Muz Festivali'nin üçüncü gününde Orhan Hakalmaz sahne aldı. Hakalmaz, "Türkü konserine geldiğiniz için bizim için çok kıymetlisiniz. Bir milleti millet yapan dilidir, kültürüdür, tarihidir, dinidir. Bunların alası bizde var çok şükür'' dedi.

Orhan Hakalmaz daha sonra Anamurlulara türkü ziyafeti sundu.

(OZC-Y)



29.07.2017 10:49:24 TSI

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