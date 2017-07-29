Başkan Selahattin Bayram: Yol medeniyettir
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köy yollarında asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.
AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Selahattin Bayram, ''2017 Köydes programı kapsamında Yapılcan-Murathanlar-Yolçatı güzergahında 4,2 kilometrelik BSK asfalt kaplama çalışması, Gökçeler köy yolu BSK asfalt kaplama 3,5 kilometre sona erdi. Sıkıştırması ve astarlaması yapılan Alibeyköy-Çakırsaz arası 3 kilometrelik yolun 1. kat satih kaplama asfalt çalışmasının tamamlandığını söyledi.
Başkan Bayram, ''Yol medeniyettir sözüyle ekip olarak hareket ediyoruz. Kaymakamımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz,ilçe Özel İdare Müdürümüz, Belediye Başkanımız bu düşünce ile hareket edip çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Taleplerimizin yapılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen yetkililerimize sonsuz teşekkürler'' dedi.(YD-EFE)
29.07.2017 10:57:41 TSI
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