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Çamlıhemşin yeni yüzüne kavuştu



(Fotoğraflı)



Cemil Kuş

RİZE (İHA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Çamlıhemşin Belediyesi tarafından yürütülen Çamlıhemşin Kent Merkezi Yenileme Projesi tamamlandı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan kent merkezi yenileme projesi DOKA'dan alınan destek ile hayata geçirildi. Kent merkezinin çehresi değiştirilerek tarihi, kültürel ve doğal değerleri korunarak cazibe merkezi haline dönüştürüldü.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu yaptığı açıklamada, Çamlıhemşin'in çok özel bir projesine verdikleri destekten dolayı DOKA yetkililerine teşekkür ederek, "Fırtına Vadisi ve Çamlıhemşin gerçekten çok özel ve farklı güzellikleri olan bir doğa harikası. Bölgemizin önemli turizm merkezlerinden biri olarak 1950'li yıllarda yapılan binaları günümüz şartlarına uyumlu hale getirdik. DOKA tarafından aldığımız destek ile Çamlıhemşin önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Verilen hizmetlerden memnun olan ilçe halkı ise, "'Belediye başkanlığı özgün ve yöresel mimarinin bölgemize yansıtılması konusunda önemli bir projeye imza attı. Bu projeye destek veren herkese teşekkürler. Hayata geçirilen bu proje bölge turizmi için çok olumlu faydalar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(CK-OK-Y)



29.07.2017 11:09:25 TSI

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