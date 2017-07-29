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Zirvede ASTROFEST heyecanı



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için kurduğu Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), gökyüzü tutkunlarını Uludağ'da buluşturdu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ASTROFEST'e, Amerikan Uzay Ajansı NASA, TÜBİTAK, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ulrecht Üniversitesi gibi bilim dünyasına yön veren kuruluşlardan gelen onlarca uzman katılarak, uzay hakkında sunumlar yaptı. ASTROFEST'in açılışında konuşan tarihçi Talha Uğurluel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir faaliyete imza attığını, ASTROFEST'in geleceğe yatırım yapan bir organizasyon olduğunu söyledi. ASTROFEST'e ailesi ve çocuklarıyla birlikte katıldığını ifade eden Uğurluel, toplumsal olarak bilimsel etkinliklere olan ihtiyacın altını çizdi. Bursa'nın gökbilimindeki tarihî gelişimine de dikkat çeken Uğurluel, "Hepimiz Ali Kuşçu'yu biliriz, ama çoğumuz Ali Kuşçu'yu yetiştiren kişinin Sultan Orhan Gazi'nin İznik'te yaptırdığı medresede yetişen Kadızade Rumi olduğunu bilmeyiz. Kadızade Rumi, Ulucami mimberine güneş sistemini ve gezegenleri çizmeden önce, İznik'ten Semerkant'a giderek Uluğ Bey rasathanesinde yıldız haritaları çiziyordu" diye konuştu.

TÜBİTAK'tan Dr. Murat Yüksel de önemli bilgiler verirken, Dr. Bülent Gözcelioğlu ise TÜBİTAK'ın Antarktika kıtasıyla alakalı çalışmalarını anlattı. NASA'da görev yapan Profesör Doktor Behçet Açıkmeşe'nin "İnsanoğlunun Mars'a Yolculuğu" sunumu ise ilgi gördü. Prof. Dr. Açıkmeşe, uzay araçlarının nasıl çalıştığını ve kontrol edildiğini, uzay yolculuğu sırasında mekik ve yer mürettebatının nelerle karşılaştığını teknik detayları ile paylaştı. Mars yolculuğunun son derece pahalı bir proje olduğunu aktaran Açıkmeşe, "25 milyar dolarlık proje en ufak bir hata da çöp olabiliyor. Çok dikkatli ve titiz davranmak zorunluluğumuz var" dedi.

Utrecht Üniversitesi öğretim üyeleri "Güneş Saati, Usturlap" atölyeleri yapılırken, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi eğitimcileri "Galileoskop" yapımını anlattı, "Roketini Ateşle" atölyesi de gerçekleştirdi. Türkiye genelinden 462 kişi ASTROFEST 2017'nin ilk gecesinde dev teleskoplarla Jüpiter, Satürn gezegenleri ile Ay'ın yanı sıra yıldız kümeleri, Andromeda, Girdap galaksileri, Omega, Yüzük bulutsusunu gözlemleme şansını yakaladı.

(MŞ)



29.07.2017 12:19:09 TSI

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