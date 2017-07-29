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2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu devam ediyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu-Beach Volleyball Satellite kıyasıya mücadelelerle devam ediyor.

2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu'nda ilk gün gerçekleşen eleme turu sonrası ana tabloya kalan 8 kadın, 8 erkek voleybol takımının pazar günü yapılacak finallere çıkabilmek için mücadele ettiği turnuvaya Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaların yapıldığı Mersin Marina'yı ve Fenerbahçe Meydanı'nı dolduran Mersinliler, Türkiye milli voleybol takımlarını alkışlarla ve tezahüratlarla destekledi.

Kadınlarda ikinci gün müsabakalarında Polonya-Almanya, Çek Cumhuriyeti-Romanya, Danimarka-Çek Cumhuriyeti, Rusya-Belçika, İtalya-Türkiye, Rusya-İsviçre, Fransa-Ukrayna ve Rusya-Türkiye takımları arasında yapılan karşılaşmalarda Almanya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Rusya ve Ukrayna takımları bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

Erkeklerde ise Türkiye-Ukrayna, Rusya-Almanya, Fransa-Sırbistan, Avusturya- Türkiye, Norveç-İsveç, Estonya-Slovakya, Rusya-Türkiye takımları arasında gerçekleşen çekişmeli müsabakalardan sonra Ukrayna, Almanya, Rusya, Sırbistan, Avusturya, Norveç, Estonya ve Rusya takımları bir üst tura yükseldi.

Müsabakalar sonrası oynanan karşılaşmaları ve organizasyonu değerlendiren Türkiye Voleybol Erkek Takımı voleybolcusu Murat Giginoğlu, "Maç güzel geçti, ancak kazanamadık. Turnuvanın ilk maçı, kazanabileceğimiz bir maçtı, ancak küçük bir kazaya uğradık. Ama şimdi önümüzde bir şansımız daha var, ona konsantre olup, inşallah oyunu kazanacağız, yolumuza devam edeceğiz. Ben Mersin'e daha önce de geldim. Daha önce burada 2013 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu yaşadım. O yüzden Mersin'in yeri benim için çok özel. Çok seviyorum ve burada olmaktan da son derece keyifliyim. İnşallah bu turnuvayı da güzel bir sırada bitireceğiz" dedi.

Voleybolu çok sevdiğini ve Mersin'de düzenlenmesinden de ayrıca gurur duyduğunu söyleyen ve müsabakaları izleyen Orhan Çankaya da "Turnuvalar güzel geçiyor. Önceki yıllarda da gelmiştim. Zaten sıkı bir voleybol izleyicisiyim. Büyükşehir'in düzenlediği böyle uluslararası organizasyonlar Mersin'in tanıtımı açısından çok iyi oluyor. Benim gibi seyirciler açısından da çok iyi. Gelsinler oynasınlar, biz de izleyelim" diye konuştu.

İzleyicilerden Emre Kılıç ise turnuvanın Mersin'in tanıtılması anlamında önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Ben başka bir şehirde görev yaptığım için ilk defa izliyorum ama Mersin adına gerçekten çok mutlu oldum. Mersin çok güzel bir şehir. Mersin'in uluslararası anlamda reklamının yapılması ve Mersin'in değerinin daha da katlanması için çok güzel bir turnuva" şeklinde konuştu.

(KYM-Y)



29.07.2017 12:21:09 TSI

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