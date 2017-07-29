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Kilis'te Horoz Karası üzüm piyasaya çıktı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:22
Kilis'te Horoz Karası üzüm piyasaya çıktı
Kilis'te Horoz Karası üzüm piyasaya çıktı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, horoz karası üzümün piyasaya çıkması üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kilis'te, 'kara inci' olarak adlandırılan horoz karası üzüme Kilislilerin yoğun rağbet gösteriyor. Üzüm satıcıları, horoz karası üzüm kentte sofralık tüketildiği için yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Normal üzümlerden önce yetiştiği için sofralık olarak tüketilen horoz karası üzümün kilosunu 3 TL'den satıyoruz. Horoz karası üzümün kendisine has bir tadı olduğu için, sofralık üzümlere oranla daha çok tüketiyor. Yeni çıktığı için fiyatı biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde fiyatı geriler" diye konuştu.
Horoz karası üzüm Kilisliler tarafından en çok tüketilen üzüm olduğu, bu nedenle rağbetin fazla olduğu bildirildi.
(MAD-SD-Y)

29.07.2017 12:22:10 TSI
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