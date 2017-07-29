ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Midyat polisi hayvan hırsızlarını yakaladı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:23
Midyat polisi hayvan hırsızlarını yakaladı

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde bir vatandaşların hayvanlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi'nde ikamet eden Ömer E. isimli vatandaş 3 büyükbaş hayvanının çalındığına ilişkin Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Asayiş Büro ekipleri harekete geçerek, şüpheliler E.O. (21), H.A. (20) ve A.D.'yi (19), çalınan hayvanlarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi.
Hayvanlar sahibine teslim edildi.
(İHA-MP-Y)

29.07.2017 12:23:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Yaman: &quot;Gençlerimizin de mutlu olacağı bir kenti inşa edeceğiz&quot;
YEREL

VALİ YAMAN: "GENÇLERİMİZİN DE MUTLU OLACAĞI BİR KENTİ İNŞA EDECEĞİZ"