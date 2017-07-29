Midyat polisi hayvan hırsızlarını yakaladı
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde bir vatandaşların hayvanlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi'nde ikamet eden Ömer E. isimli vatandaş 3 büyükbaş hayvanının çalındığına ilişkin Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Asayiş Büro ekipleri harekete geçerek, şüpheliler E.O. (21), H.A. (20) ve A.D.'yi (19), çalınan hayvanlarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderildi.
Hayvanlar sahibine teslim edildi.
(İHA-MP-Y)
29.07.2017 12:23:26 TSI
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