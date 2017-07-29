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Fatsa Çevre Yolu etüt ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Fatsa Çevre Yolu etüt ihalesin yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Ergün Taşcı Fatsa Çevre Yolu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hizmet alımına dair yapılan ihale sonuçlandı. Buna göre, Karadeniz sahil şeridindeki en önemli geçiş noktalarından biri olan Fatsa'da çok yakın zamanda Türkiye'nin mega projelerinden biri hayata geçecek" dedi.

Taşçı, "Merakla beklenen projede hasret bitiyor. Ünye ve Ordu Çevre Yollarından sonra arada kalan bu kısım ciddi bir trafik sorunu meydana getiriyordu. İhalenin neticelenmesi sayesinde böylece, Fatsa ve tüm Karadeniz'in kanayan yarası haline gelen bu sorunun aşılmasında çok ciddi bir adım adılmış oldu. İnşallah bu ihale ile proje, çok önemli bir ivme kazanacak ve hızla tamamlanması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Taşcı, araştırma, harita, trafik ve projelendirme işlerinin yanında 15 adet büyük köprü, farklı uzunluklarda olmak üzere toplam 5 adet tünel ve 1 adet ÇED raporu hazırlanmasını kapsayan işlerin yüklenici firma tarafından 500 takvim günü içerisinde bitirileceğini sözlerine ekledi.

(AA-SLH-Y)



29.07.2017 12:47:05 TSI

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