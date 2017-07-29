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Ortahisar'da Tünel Akvaryum için yer tahsisi yapıldı



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TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yer altından yapılacak olan Tünel Akvaryum Projesi için TOKİ tarafından Ortahisar Belediyesi'ne yer tahsisinin yapıldığını söyledi.

Konu ile ilgili olarak TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile görüşen Başkan Genç, uzun zamandır Tünel Akvaryum Projesi için Ankara'da nabız yokladıklarını belirterek, "Her Ankara ziyaretimizde konu ilgili olarak bakanlıklarda görüş alışverişinde bulunuyorduk. Nihayetinde yaptığımız görüşmeler neticesinde TOKİ, projenin giriş ve çıkış kısımlarının yapılacağı alanları belediyemize tahsis etti. Tünel Akvaryum'u Trabzon'un marka değerini yükseltecek ve turizme katkı yapacak çok önemli bir vizyon proje olarak görüyoruz" dedi.



"Bölgenin simgesi olacak"

Tünel Akvaryum'un hayata geçmesiyle birlikte Ortahisar'ın Karadeniz Bölgesi'nin simge projelerinden bir tanesini kazanmış olacağını dile getiren Başkan Genç, "Deniz şehriyiz ama birkaç balık türü dışında hiçbir balığı tanımıyoruz. Yapacağımız akvaryumla her türlü deniz canlısını vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yaklaşık 180 metre uzunluğunda bir tünel yapmayı düşünüyoruz. Böylece deniz canlılarıyla ilgili vatandaşlarımızda bir bilinç ve farkındalık oluşturacağız. Bölge illerimiz arasında da bir farklılık oluşturacağız. Akvaryum, Karadeniz Bölgesi için bir ilk olma özelliği taşıyor. Turistleri ve ziyaretçileri şehir içine çekecek ve şehir merkezinde daha çok zaman harcamalarını sağlayacak bir proje niteliğinde. Gerçekten de deniz ve balıkçılık kenti Trabzon'a yakışır bir proje olacak. Bu amaçla Kemeraltı, Pazarkapı ve Tünel Akvaryum Projesi ile Kalepark'tan Atapark'a bir turizm aksı oluşturmak istiyoruz. Emsallerinin Antalya, İstanbul ve Eskişehir'de bulunduğu bu projeyi şehrimize kazandırmak istiyoruz. Sit alanı olması nedeniyle Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu kurulun onayıyla birlikte projemize başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



29.07.2017 13:25:57 TSI

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