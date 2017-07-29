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İskenderun'da yüzme kurslarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından açılan yaz spor okullarındaki yüzme kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Sarıseki'de bulunan Fuat Tosyalı Spor Tesislerinde öğrenciler, profesyonel yüzme hocaları tarafından eğitimi alıyor.

İskenderun Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Yaz Spor Okulları bünyesinde bu yaz 200'ün üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığı yüzme kursları yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Bu yıl startını verdiğimiz ve geçtiğimiz günlerde kayıtlarını başlattığımız kurslarımıza şimdiye kadar 200'e öğrenci kayıt yaptırdı. Yoğun bir talep ile kayıtlarımız devam ediyor. Tabi bunun yanı sıra futbol, basketbol, voleybol gibi birçok branşta da kurslarımız devam ediyor. Özellikle yüzme kursumuza gösterilen ilgi gerçekten çok güzel. Yüzme kurslarımız dışında ise havuzumuz ailelere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kurslarda 7-15 yaş arası çocuklarımız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 08.30  10.30 arası yüzme eğitimi alıyor. Tüm kurslarımızda öncelikli amacımız öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak. Yaz spor okullarında yüzlerce çocuk ve gencimizi geleceğe hazırlarken, bu kurslarda yetişen çocuklarımızın inşallah farklı spor dallarında kentimizi ileride temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi.

(MSM-Y)



29.07.2017 13:56:02 TSI

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