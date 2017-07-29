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Sakarya TEKNOKENT ihracat hedefliyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Teknokent, Ekonomi Bakanlığının döviz kazandırıcı hizmet sektörlerini desteklemeye yönelik 'Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER)' projesini bilişim sektörü firmalarına sunmaya hak kazandı.

Seçil Aydın'ın proje yürütücülüğünü yaptığı HİSER projesi için 'İhtiyaç Analizi Açılış Toplantısı' 21 bilişim firmasından 34 temsilcinin katılımı ile gerçekleşti. Proje Yöneticisi Sakarya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Bilal Çinici'nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, TABU Solutions Genel Müdürü Ekin Taşkın'ın sunumuyla devam etti. TABU Solutions tarafından yapılan sunumda, küme firmaları, ihtiyaç analizi modeli ve uygulama süreci hakkında bilgilendirildi. İki ay sürecek olan ihtiyaç analizi çalışmasında, firmalar ile yüz yüze görüşmeler yapılacak ve firmaların teknik analizler sonucunda elde edilen değer zincirlerine entegrasyonu sağlanacak.

(RŞ-Y)



29.07.2017 14:38:24 TSI

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