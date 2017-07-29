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Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:17
Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep Karayolu 27. kilometresinde park halindeki tıra çarpan gıda kamyonunda bulunan sebze ve meyveler yola savruldu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Murat Sude idaresindeki 33 DYD 37 plakalı gıda yüklü kamyon Gölbaşı Gaziantep Karayolu 27. kilometresinde park halindeki tıra çarptı.
Kazada kamyonda bulunan sebze ve meyveler yola savruldu. Kamyon sürücüsü Murat Sude ise yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Yola savrulan meyve ve sebzeler ise karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(KA-AHM)

29.07.2017 14:17:49 TSI
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