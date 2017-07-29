Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Arslan'ın acı günü
(Fotoğraflı)
İsmail Kabakdere
ÇORUM (İHA) - Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hakan Arslan'ın annesi Emine Arslan vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Arslan için Osmancık Beylerçelebi (Büyük) Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Arslan'ın yakınları, mesai arkadaşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Emine Arslan'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
(İK-BÖ)
29.07.2017 17:14:15 TSI
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