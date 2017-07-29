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Jandarmadan uygulama



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Jandarma Komutanlığı tarafından kentin giriş çıkışlarında, huzur ve asayiş uygulamaları devam ediyor. Düzce il Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından D-100 Karayolu Çilimli Mevkiinde geniş çaplı uygulama yaptı.

Düzce Jandarma Alaya Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada, araçlar detaylı arandı, sürücülerin kimlik ve ehliyet bilgileri kontrol edildi. Özellikle yabancı plakalı araçlar durdurularak hem araçlar didik didik arandı, hem de sürücülerin kimlik ve belge kontrolü yapıldı. Asayiş uygulamasında otobüs ve minibüsler durdurularak yolcuların kimlikleri kontrol edilirken, bagajları da arandı. Durdurulan araçlar, titiz bir denetimden geçirilirken, belgeleri eksik olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Yetkililer vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamaların devam edeceğini söyledi.

(AOÇ-Y)



29.07.2017 17:19:08 TSI

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