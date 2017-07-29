YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kdz. Ereğli TSM, vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Kdz. Ereğli TSM, vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personeli tarafından Şehit Ömer Halis Demir Bulvarında üzerinde vatandaşlara uyuşturucu hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldı. TSM uzmanları broşür dağıttıkları vatandaşlara bilgilendirmede de bulundu.

Kdz. Ereğli TSM personeli tarafından Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde stant kurularak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nden temin edilen broşürler vatandaşlara dağıtıldı. TSM Başkanı Uzman Dr. Fatoş Taymez, madde bağımlılığının tüm dünya genelindeki toplumların temel sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Dr. Taymez açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Sağlık" kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Madde bağımlılığı ise bireyi, ailesini ve toplumu bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tehdit eden en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Madde bağımlılığı tüm dünya genelindeki toplumların temel sağlık sorunlarından biridir. Sadece kullanılan maddenin ortaya çıkardığı yan etkiler değil, yol açtığı sosyal sorunlar ve fiziksel hastalıklar ele alındığında, bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek hastalıklar arasında yer almaktadır. Bağımlılık yapıcı maddeler, merkezi sinir sistemi üzerinde, sahte bir iyi oluş hali oluşturan unsurlardır. Madde kullanımının yol açtığı fiziksel hastalıklar çok çeşitlidir. Uçucu madde bağımlılığı, direk beyine etki etmesi sebebiyle, sinir hücrelerinde doğrudan harabiyete neden olarak geri dönüşü imkansız beyin hastalıklarına yol açabilir. Damar yoluyla bağımlılık yapıcı madde kullananlar ise aynı zamanda AIDS, Hepatit B, Hepatit C gibi hayatı ve toplum sağlığını tehdit eden hastalıklara daima açıktır. Madde kullanımının neden olduğu, fiziksel hastalıklar bunlarla sınırlı kalmamakta, karaciğer ve böbrek yetmezliği, damar hastalıkları ile depresyon ve benzeri ruhsal hastalıklara yol açmaktadır. Hızla gelişen ülkemizde kırsal kesimlerden kentlere göç artmış, bu hızlı kentleşme beraberinde çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu olumsuz durumlar da insanları farklı doyum noktalarına itmektedir. Öte yandan uyuşturucu maddelerin satışlarının sokaklara kadar inmesi, kolay ulaşılabilir hale gelmesi kişileri madde bağımlılığı tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Risk grubu olarak nitelenebilecek gençlerimizi bu tehdide götüren unsurlar, akran etkisi, gruptan atılma korkusu, heyecan ve macera arayışı, merak ve özenti gibi sebepler olup bu sebepler bu tür maddelere yönlendirmektedir. Bağımlılıkla mücadelede sağlık çalışmalarının en verimli ve uzun vadede en çok fayda sağlayan kısmını, kullanmayı önleyici sağlık hizmetleri oluşturmaktadır. Alkol, sigara da dahil olmak üzere bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede, önleyici sağlık hizmetleri büyük önem teşkil etmektedir. Bu sebeple bugün burada Kdz. Ereğli Toplum Sağlığı Merkezimiz personelince uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Zonguldak Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ait Sağlıklı Yaşam Aracı içine stant kurulmuş ve bu stantta Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nden temin edilen broşürler lise öğrencileri başta olmak üzere halka dağıtılması sağlanmıştır. Ayrıca Kdz. Ereğli Toplum Sağlığı Merkezi'mizde görevli Psikolog Hülya Usta tarafından vatandaşlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Risk grubundaki gençlerimizi bu tür kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla bu ve bunun gibi etkinliklere bundan sonra da devam edilecektir" dedi.

Yapılan etkinlik akşam saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlarda memnu niyetlerini dile getirdi.

(VK-Y)



29.07.2017 17:34:07 TSI

NNNN

