mniyet ve Jandarma'dan motosiklet uygulaması

Emniyet ve Jandarma'dan motosiklet uygulaması
(Fotoğraflı)
Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) -Polis ve Jandarma birimlerince 81 il genelinde motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığı'da uygulamalarına devam ediyor.
Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik TİM Komutanlığı ekipleri, Bucak Yolu Küçükköy yol ayrımında motosiklet uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada çalıntı ve aranan motosikletler ile aranan şahısların yakalanması amaçlanırken motosikletlerin ve sürücülerinin trafiğe uygunlukları da denetlendi. Küçükköy yol ayrımında gerçekleşen uygulama sonucunda, 25 adet motosiklet kontrol edilirken, 20 motosiklete 8 bin 460 TL Para cezası kesildi.
Ayrıca Korkuteli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gündüz ve akşam saatlerinde sürekli motosiklet uygulamasına devam ediyor.
(AD-AA-
29.07.2017 17:42:24 TSI
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