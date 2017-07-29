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Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül;

- "Şehitlerimize çok şey borçluyuz"



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ÇORUM (İHA) - Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, şehitliğin peygamberlik makamından sonra en yüksek mertebe olduğunu belirterek, "Şehitlerimize çok şey borçluyuz" dedi.

15 Temmuz şehitlerinden Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak, oğlu Emre, kayınvalidesi ve kayınpederi Nuriye- Hacı Hokka, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül'ü ziyaret ederek o süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getiren Başkan Yardımcısı Gül, "Şehitlerimiz bize bu cennet vatanı canları pahasına armağan ettiler. Onlara çok şey borçluyuz. Şimdi bize düşen onlar unutmamak, unutturmamak. FETÖ terör örgütünün yaptığı hain darbe girişimi sırasında şahadet mertebesine erişen Mustafa Solak kardeşimizin adının bir okulda yaşacak olması bizi de sevindirdi." dedi.

Başkan Yardımcısı Gül, ziyaret sonunda Şehit Mustafa Solak'ın oğlu Emre'ye Çorum Belediyespor forması hediye etti. Aile daha sonra 15 Temmuz şehidi Mustafa Solak'ın adının verildiği Şehit Mustafa Solak Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'ne geçti.

Ziyarette Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Alaca İHL Müdürü Kadir Şimşek, Edebiyat Öğretmeni Yalçın Kaplan ve Ömer Coşkun hazır bulundu.

(MMY-BÖ)



29.07.2017 18:07:33 TSI

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