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İznik'te Dünya Mirası Bisiklet Şenliği

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:14
İznik'te Dünya Mirası Bisiklet Şenliği
İznik'te Dünya Mirası Bisiklet Şenliği

(Fotoğraflı)

Ali Karatekin
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde "Dünya Mirası Bisiklet Şenliği" düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ile İznik Belediye Başkanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Dünya Mirası İznik Bisiklet Şenliğine onlarca ziyaretçi katıldı. Bisikletçiler iki gün boyunca İznik'in tarihî eserlerini gezecek. Verilen startın ardından heyet İznik 1.Murat Hamamı'nda bir araya geldi. 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezen bisikletçiler, İznik'in dünya mirası adayı eserleri olan Lefke Kapı, Yeşil Cami, çini fırınları, Ayasofya Orhan Cami, Süleyman Paşa Medresesi, Roma tiyatrosu, bazilika ve Çini Vakfı'nı da ziyaret etti. Pazar günü ise Dikilitaş, Abdulvahap Tepesi ziyaret edilecek. Ardından İznik Gölü'nü tekne turu ile ziyaret edecek olan heyet, tekne ile Orhangazi'ye giderek İznik'ten ayrılacak.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Dünya mirası adayı ilçemize hoş geldiniz.İlçemiz her geçen gün bir çok tur guruplarına ev sahipliği yapıyor. Bu tur gruplarının içerisinde bisikletçiler önemli yere sahip. İznik coğrafi yapısı itibariyle rahatça bisikletlerle gezilebilecek bir yer" dedi.
(MŞ)

29.07.2017 18:16:20 TSI
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