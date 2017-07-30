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Tatvan'da komutanlara veda yemeği



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA)  Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer için veda yemeği düzenlendi.

Tümgeneral rütbesine terfi ederek Ankara Jandarma Asayiş Başkanlığına atanan Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Fuat Güney ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer için veda yemeği düzenlendi. Bir lokantada düzenlenen veda yemeğinde kısa birer konuşma yapan Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Fuat Güney ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, veda yemeği için teşekkürlerini ilettiler. Konuşmaların ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş tarafından Güney ve Gezer'e birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen veda yemeğine, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Başar, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kural, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

(HO-ATL-SÜ-Y)



30.07.2017 10:08:44 TSI

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