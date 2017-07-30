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Anamur'da Kıraç rüzgarı esti

- Kıra, Anamur 11. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nde hayranları ile buluştu



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Anamur 11. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin dördüncü gününde sahne alan Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Belediye Sosyal Tesisleri festival alanındaki etkinlik, halk dansları gösterileri ile başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin konuşmalarının ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Kıraç, en güzel şarkılarını seslendirdi. Anamurlular da sanatçıya eşlik ederek şarkıları birlikte söylediler. Binlerce kişinin katıldığı konserde vatandaşlar adeta müziğe doydu.

Konserin sonunda Kıraç'a adının yazılı olduğu Anamur Belediyespor forması hediye edildi.

Festival alanında kurulan yörük çadırları ve ticari stantlar da büyük ilgi gördü. Stantlarda yörük kültürünü simgeleyen yayık ayranı, sıkma ve börek satışları yapıldı, eski eşyalar sergilendi. Ticari stantlarda otomobilden dondurmaya kadar birbirinden farklı ürünler satışa ve tanıtıma sunuldu.

(OZC-Y)



30.07.2017 10:31:40 TSI

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