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Selim köy yolları sıcak asfalt oluyor



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars'ın selim İlçesi'ne bağlı köylerin yolları sıcak asfalt oluyor.

Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı asfalt ekipleri, Akçakale köyü yolunu sıcak asfalt yapıyor. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu bölgede sıcak asfalt çalışmaları hızla devam ediyor.

Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, Akçakale köyüne gelerek burada yapılan asfalt çalışmalarını yerinde gördü. Keklik, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ta Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ana arterlerin asfaltını yaparken, İl Özel İdaresi de köy yollarının asfaltını yapıyor. Yıllarca çamurlu ve bozuk köy yolları tarih oluyor. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmasıyla birlikte inşaat alanına dönen Kars'ta bir taraftan köy yolları sıcak asfalt olurken, diğer taraftan da Kars'ın bütün yollarında karayolları ekiplerince yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Yapılan çalışmalar ise vatandaşlar arasında memnuniyet yaratıyor.

Öte yandan Kars'ta İl Özel İdaresince yürütülen sıcak asfalt çalışmalarının birçok köyde aynı anda yürütüldüğü öğrenildi.

(IÇ-AA-Y)



30.07.2017 10:44:29 TSI

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