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Mersin iş dünyası Silifke'de toplandı



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa Başkanlarının katıldığı "Daha güçlü bir Mersin için el ele" istişare toplantısı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Mersin ve ilçelerinin genel sorunlarının masaya yatırıldığı, Mersin'in daha da gelişmesi için önerilerin sunulduğu toplantının ilki Silifke Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Daha güçlü bir Mersin için el ele" istişare toplantısına, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Silifke Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bedii Canatan, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş, Mersin Oda ve Borsa Ekonomik Danışmanı Yar. Doç. Ebru Arıcıoğlu ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yıldırım Baydar katıldı.

Mersin'in tarım, turizm ve sanayide daha da güçlü olabilmesi için ulaşım sorununun biran önce çözülmesi gerektiğinin konuşulduğu toplantıda, Mersin-Silifke-Taşucu otoban yolunun hızla bitirilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle yaz aylarında Mersin-Silifke yolunun yetersiz geldiği, 1 saatlik yolun 3-4 saate çıktığı vurgulandı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar yaptığı konuşmasında, "Bizlerin öncelikli görevi, çalışkan fedakar iş adamları ve sanayicilerimizin ufkunu geliştirecek çalışmalar yapmaktır. Bu sorumluluğun bilinci ile elimizi taşın altına koymuş bulunmaktayız. İlçe ekonomisini her geçen gün artan geleceğe güvenle bakan istihdamı gün geçtikçe arttıran şehir konumuna kavuşturabilmek için çalışmaktayız. Odamızın kanalları Silifke Aydıncık ve Gülnar ilçelerini kapsamakta, kayıtlı üye sayımız 2 bin civarında. 14 meslek komitemiz 28 meclis ve 7 yönetim kurulu üyesi ile hizmet vermekteyiz." dedi.



Liman ve otoyolun önemi çok büyük

Liman ve otoyolun önemine değinen Kaynar, "Hepimizin bildiği Taşucu Seka Limanı 7 Nisan 2017 tarihinde bir resmi gazetede ilan edilerek 36 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yolu ile özelleştirilecektir. Liman sanayi alanı olarak satışı söz konusudur. Bu liman bölge ekonomisine çok büyük katma değer sağlayacaktır. İşte bu bağlamda Çeşmeli Taşucu otobanının önemi daha belirgin hale gelmektedir. Bakanlığın 2017 programından olan ve 24 ağustos 2017 tarihinde ihalesi yapılacak olan bu yatırımın imece üsulü gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu yol sayesinde liman daha aktif hale gelecek, büyüyecek, dış ticaretin önemli bir yeri olacak ve istihdam artışına neden olacaktır. Çeşmeli otoyol kavşağının başlayan ve Taşucu'nda hat safhaya erecek olan ve 71.5 km 'lik otoyol ile Taşucu - Mersin Adana - Gaziantep - Şanlıurfa birbirine bağlanacaktır. Bu limanın bağlantı yolunun biri de Konya -Karaman -Mut -Anamur-Silifke'dir. 20.07.1955 tarihine kadar gümrük kapısı olarak hizmet veren Taşucu İskele'si Hudut kapısı olarak ikdisad edilmiştir. Araç giriş çıkışının yanında, yolcu giriş çıkış işlemleri de başlamıştır. Bilindiği üzere gümrük kapıları bir ülkenin itibarının aynasıdır. Bir ülkenin dış ticaretinin mal ve hizmetlerinin insanların giriş çıkış yaparak Dünya'ya açılmalarının en önemli kavramlarından biridir. Buraların iyi çalışması o ülkenin dış ticaretinin gelişmesinde olumlu katkı sağlar. Modern düzenli bir gümrük kapısı ülkenin ticaretinin gücünün yansımasıdır. Taşucu Gümrük kapısı hepimizin kapısı Mersin'imizin kapısıdır" dedi.

(MŞN-Y)



30.07.2017 11:52:04 TSI

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