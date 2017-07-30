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Başkan Köşker esnaf ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yavuz Selim ve Mimar Sinan mahallesi esnaflarını ziyaret etti.

Başkan Köşker, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Belediye Başkan yardımcısı Nilay Ayran ve belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Köşker, Hakk'ın rahmetine kavuşan Murat Akpınar'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Merhum Murat Akpınar'ın evlatlarına başsağlığı dileyen Başkan Köşker merhum için, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

(MG-RFK-Y)



30.07.2017 12:53:06 TSI

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