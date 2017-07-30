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Bursalı atlet olimpiyatlarda bronz madalya kazandı



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesporlu atlet Şükrü Çetinkaya, Deaflympics 2017'de (23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları) bronz madalyanın sahibi oldu.

Dezavantajlı bireylere verdiği destekle engellerini aşmalarına katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, yatırımlarının meyvelerini 'engelsiz' sporculardan gelen uluslararası başarılarla toplamaya devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Samsun'da düzenlenen Deaflympics 2017'de (23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları) Atletizm Milli Takımı'yla piste çıkan Yıldırım Belediyesporlu Milli Atlet Şükrü Çetinkaya bronz madalyayı Yıldırım'a kazandırdı. 4X400 metre bayrak koşusu mücadelesinde Olimpiyat üçüncülüğünü kazanan Şükrü Çetinkaya, uluslararası başarılarının arasına bir yenisini daha ekleyerek Yıldırım'ın gururu oldu.

Kariyerinde sayısız başarısı bulunan Şükrü Çetinkaya'nın azminin tüm engellilere örnek olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sporla engelini aşan kardeşlerimiz Yıldırım'a başarı kazandırmaya devam ederken, azmiyle engelli vatandaşlarımıza rol model oluyor. Spora gönül vermiş sporcumuza verdiğimiz destek neticesinde Şükrü Çetinkaya uluslararası madalyalarına olimpiyat üçüncülüğü de ekleyerek önemli bir başarıya daha imza attı. Kariyerinde yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda başarıları bulunan Şükrü Çetinkaya, olimpiyatlarda elde ettiği dereceyle bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Engelsiz sporcumuza Yıldırım'ı en iyi şekilde temsil ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SD-



30.07.2017 13:10:02 TSI

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