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Vali Ustaoğlu, BETAV ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) Başkanı Muzaffer Ahlat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali İsmail Ustaoğlu bir araya geldi.

Değirmendere kır bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan BETAV Başkanı Muzaffer Ahlat, vakfın yaptığı faaliyetler ve hedefleri hakkında Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi. Burada konuşan Vali Ustaoğlu ise, vakfın Bitlis için önemli bir görevi üstlendiğini vurguladı. BETAV'ın Türkiye'nin her yerinde, üniversite ve yüksek okullara girme hakkını kazanan, ancak maddi yönden yoksun bulunan Bitlisli öğrencilere burs desteği verdiğini ifade eden Ustaoğlu, "Bitlis'te eğitim hizmetlerinin sayısını ve niteliğini artırmak için her seviyede okul, spor tesisi, üniversite, yurt kurulmasını sağlamak ve Bitlis'in tarihi ve kültürel eserlerini, değerlerini ülke içinde ve dışında tanıtmayı da amaç edinmiştir. Tarihimizde, geleneksel kültürümüzde vakfın ayrı bir yeri ve önemi var. Bu doğrultuda kadim şehir Bitlis'e hep birlikte çalışarak hizmet edeceğiz" dedi.

(VO-ATL-SO-Y)



30.07.2017 13:40:25 TSI

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