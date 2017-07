YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş'ın başkanlığında "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, son 15 yılda yüksek bir performans gösteren ülke ekonomisinin, içerden ve dışardan birçok kez baskı altına alınmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Son olarak 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye ekonomisini kriz ortamına sürüklemeyi amaçlamış, ancak hükümetimizin aldığı tedbirler, teşvik paketleri ve düzenlemelerle bertaraf edilmiştir" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında, 'Ekonomi Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Adana Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın her anlamda gelişmesi için vatandaşların ve kurumların öneri ve isteklerine azami ölçüde hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

2017 yılı içerisinde, "Vatandaşla Buluşma" başlığında muhtarlarla ve vatandaşlarla düzenli bir biçimde bir araya geldiklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm bulmaya gayret gösterdik. "Vatandaşla Buluşma" toplantılarının benzerlerini, iş ve çalışma hayatının temsilcileri ile her zeminde gerçekleştirme gayreti içerisinde olduk. 2017 yılında kurum temsilcileri ile ekonomiyi ilgilendiren 50'ye yakın toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarla, iş dünyamızın kıymetli temsilcilerini, aynı masa etrafında toplayıp ekonomik koordinasyonu sağlamayı amaçladık. Bu toplantıların sonuçlarını ve 6 aylık genel değerlendirmemizi yapmak üzere bugün bir araya geldik" dedi.

Vali Demirtaş, son 15 yılda ülke ekonomisinin gösterdiği performans, içerden ve dışardan birçok kez baskı altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "2016 yılı sonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda tüm paydaşların görüşü alınarak "Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi" oluşturulmuştur. Bu belge ile ilimizin yatırım, destek ve tanıtımına ilişkin gündemi somutlaştırılmıştır. Somutlaştırılan yatırım ve desteklerin takibi ve ihtiyaç varsa koordinasyonu üzerinde de hassasiyet gösterilmesini tüm paydaşlardan beklediğimi özellikle ifade etmeliyim. Zira bu, memleket meselesidir. Tüm kesimler, elini taşın altına koymak zorundadır. Bildiğiniz gibi kamu yatırımlarının takibini, il koordinasyon kurulu eliyle yapmaktayız. Kamu yatırımları dışındaki faaliyetlerin koordinasyonunu ise bugün ve sonrasında düzenli olarak gerçekleştireceğimiz ekonomi değerlendirme toplantıları ile sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



'Adana'da lezzet festivali düzenlenecek'

Ocak ayında gerçekleştirdikleri geniş katılımlı toplantıda, yatırım altyapısına ilişkin faaliyetlerin ön plana çıktığını hatırlatan Vali Demirtaş, "Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi, Ceyhan OSB, Hacı Sabancı OSB'nin genişlemesi gibi konularla birlikte, Gıda OSB, Tarım OSB ve Ayakkabıcılar Sitesi gibi yeni konular gündeme gelmişti. Geçen bu süre zarfında bu konularla ilgili önemli aşamalar kaydedilmiştir. Alt yapı faaliyetleri dışında, beşeri sermayenin geliştirilmesi, yatırım tanıtımı, AR-GE ve İnovasyon, girişimcilik ve bürokrasiye yönelik faaliyetlerde önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıca gastronomi turizmine yönelik çalışmalar, yeni girişimcilerin ortaya çıkması, üniversite öğrencilerinin sanayide staj yaparak nitelikli iş gücü oluşturması bizim de üzerinde durduğumuz konular arasındadır. Öte yandan Adana'nın bir lezzet kenti olması için de çalışmalarımız olacak. Ekim ayında Valilik himayesinde ilgili kesimlerle birlikte, bir lezzet festivali yapmayı planladığımızı buradan duyurmak isterim. Adana, bu yıl "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı"na dahil edildi. Başvuru için kısa bir süre olmasına rağmen 108 proje başvurusu aldık. Bugün konuşacağımız birçok faaliyetin de bu kapsamda projelendirildiğini gördük. Bu, Adana'da önemli bir proje kapasitesi olduğunu da bizlere gösterdi. Projelerin bir kısmı bütçe kısıtı nedeniyle geçmeyebilir. Ancak elimizde projeler olduktan sonra yeni kaynaklar, yeni fonlar mutlaka bulunacaktır" diye konuştu.



"Güney Adana Kalkınma Projesi" bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasını sağlayacak

Vali Demirtaş, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına değinerek, "Adana için fevkalade önemsediğim, üzerinde hassasiyetle durduğum, "Güney Adana Kalkınma Projesi"ne ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yaklaşık 464 bin nüfusu barındıran Güney Adana, Türkiye'deki 38 ilden daha büyük bir nüfus hacmini barındırmaktadır. Bu sebeple "Güney Adana Kalkınma Projesi", bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje, Güney Adana bölgesinde eşzamanlı olarak hayata geçecek ve güçlü bir ortaklık yapısına sahip çatı proje ile bu proje kapsamında 38 alt proje fikrini barındırmaktadır. Proje fikirleri geliştirilirken Güney Adana'da eğitim, sağlık, yoksulluk, güvenlik ve sosyal bütünleşme olmak üzere beş eksende sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Projeler, yürütücü kurumların özkaynakları ile SODES vb. fon kaynaklarını değerlendirmeye yönelik esneklikte olgunlaştırılmaktadır. Projelerde yer alan faaliyetler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, STK'lar gibi kentimizin önemli aktörlerince yürütülecektir" dedi.



Adana, 2023 vizyonu konusunda üzerine düşeni yapacak

2023 vizyonunun yerel yansıması olarak Adana'nın üzerine düşeni yerine getirmek üzere her anlamda harekete geçtiğine işaret eden Vali Demirtaş, "Değişen dünyada Adanalı hemşerilerimizin değerleri ve beklentileri doğrultusunda yapısal dönüşümleri gerçekleştirip ekonomik refah ve huzur düzeyini arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ekonomi ile ilgili gerçekleştireceğimiz faaliyetleri, atacağımız adımları iş dünyamızla istişare ederek, ortak aklı hakim kılarak atacağız. Yürütülen bu çalışmaların meyvesini yakın zamanda alacağımıza, tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesile ile Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katılımınız ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşmasının ardından iş dünyası temsilcileri ve katılımcılar, kentin "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" konusunda düşüncelerini dile getirerek, kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işadamları katıldı.

