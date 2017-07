YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelikcan'dan DOP kesintisi açıklaması

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Sarıçam Mahallesi sakinlerine yönelik DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesintileri hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Yeni yapılan imar düzenlemesinde her mülkiyet sahibinden yasal mevzuata ve mahkeme kararlarına göre eşit oranda 'Düzenleme Ortaklık Payı' kesintisi yapıldığını belirten Başkan Çelikcan "Bu işlem direkt belediyemizin yaptığı bir işlem olmayıp mahkeme kararlarının kanun gereği yerine getirilmesinden ibarettir" dedi.

Yüreğir Belediyesi Meclis Salonu'nda Sarıçam Mahalle Muhtarı Servet Erkek ve mahalle sakinlerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Çelikcan "Biz 2009 yılında göreve geldik ve her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Bizden önceki dönemlerde haksız, adaletsiz bir biçimde yapılan kesintilere haklı olarak itiraz eden bir vatandaşımızın mahkemeye başvurmasıyla bu sonuçlar doğmuştur. Zamanında öyle kesintiler yapılmış ki sonucun bu şekilde olması kaçınılmazdır. Birinden yüzde 60 kesip diğerine dokunmaz, haksız bir uygulama yaparsanız bu nihayetinde karşınıza çıkar" dedi.

Sarıçam Mahallesi'nin mülkiyet durumunun bazı mahallerde de olduğu gibi tarla sahipleri ve emlakçıların zamanında vatandaşlara hisseli olarak sattığı hisselerde yol, yeşil alan, okul, cami gibi sosyal donatı alanı paylarının da içerisinde bulunduğu bir durumla oluştuğunu dile getiren Başkan Çelikcan "Vatandaşlarımız bu hisseli tapulara göre arazileri çevirmiş ve çoğunluğu ruhsatsız olarak içerisine evlerini inşa etmişlerdir. Vatandaşların bu çok hisseli ve içerisinde yol, yeşil alan, okul, cami gibi sosyal donatı payları da dâhil olan tapularını imarlı hale getirebilmek için Yüreğir Belediye Encümeni'nin 23.12.1999 tarih ve 4174 sayılı kararı ile imar düzenlemesi yapılmıştır. İmar düzenlemesi Yüreğir Tapu Müdürlüğü tarafından 19.06.2000 tarih ve 3825 nolu yevmiye ile imarlı arsa vasfında tapu olarak tescil edilmiştir" diye konuştu.



Her mülkiyet sahibinden eşit kesinti

2000 yılında bir mülkiyet sahibinin yapılan bu imar düzenlemesine itiraz ederek Adana 2. İdare Mahkemesi'ne başvurduğunu belirten Çelikcan, "Vatandaşımız mahkemeden her mülkiyet sahibinden eşit oranda DOP kesilmesini talep etmiş, kendisinden yasal mevzuatta yer alan her mülkiyet sahibinden en fazla yüzde 35 DOP kesilmesi gerekirken yüzde 59 oranında kesinti uygulandığını iddia ederek imar düzenlemesinin iptalini istemiştir. Adana 2. İdare Mahkemesi de 02.11.2001 tarihli ve 2000/876 E.N. 2001/1328 K.N. sayılı karar ile imar düzenlemesini iptal etmiştir. Adana 2. İdare Mahkemesi'nin kararı Danıştay 6. Dairenin 15.05.2003 tarihinde 2002/763 E.N. 2003/3086 K.N. sayılı kararı ile onanmıştır" ifadelerini kullandı.



"Direkt belediyemizin yaptığı bir işlem değil"

Başkan Çelikcan, dava açarak imar düzenlemesini iptal ettiren vatandaşların 2015 yılında da aynı yolu denediğini fakat belediyenin mahkeme kararını uyguladığını belirten Çelikcan, "2015 yılında konuyu tekrar mahkeme konusu yaparak bu sefer tazminat davası açmışlardır. Bu aşamada Belediyemiz yukarıda bahsi geçen Adana 2. İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarından bilgi sahibi olmuş ve hemen mahkeme kararlarının uygulanması yönünde yeniden imar düzenleme çalışması başlatmıştır. Yeni yapılan imar düzenlemesinde her mülkiyet sahibinden yasal mevzuata ve mahkeme kararlarına göre eşit oranda DOP kesintisi yapılmış ve Yüreğir Tapu Müdürlüğü tarafından 28.06.2017 tarih ve 11538 yevmiye numarası ile yeni tapular tescil edilmiştir. Bu işlem direkt belediyemizin yaptığı bir işlem olmayıp mahkeme kararlarının kanun gereği yerine getirilmesinden ibarettir" şeklinde konuştu.

30.07.2017 14:14:54 TSI

