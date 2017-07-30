ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:20
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer Y., idaresindeki 23 FN 922 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 KK 798 plakalı hafif ticari araçla Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Muhammed D., Tuncay Y., Muhammed Y., Aysel Y., yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı ufak sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)

30.07.2017 15:22:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Motosiklet denetimleri arttı
YEREL

MOTOSİKLET DENETİMLERİ ARTTI
Üç yazar imza günü düzenledi
YEREL

ÜÇ YAZAR İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ
Fırat ve Dimez Tut ilçesini gezdi
YEREL

FIRAT VE DİMEZ TUT İLÇESİNİ GEZDİ
Adıyaman Valiliğinden mozaiklerin taşınmasıyla ilgili açıklama
YEREL

ADIYAMAN VALİLİĞİNDEN MOZAİKLERİN TAŞINMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
YEREL

GIDA KAMYONU PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPTI