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Şehit aileleri ve gaziler piknikte bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar 22. dönem Milletvekili Alternatif Politikalar Merkezi Genel Başkanı Dr. Mahmut Koçak ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından, şehit aileleri ve gazilere yönelik piknik programı düzenlendi.

Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen piknik programına şehit aileleri ve gaziler katıldı. Alternatif Politikalar Merkezi Genel Başkanı Dr. Mahmut Koçak ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı programa katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Başkan Kumartaşlı, düzenlenen programa ilişkin yaptığı konuşmada, son iki yılda Türkiye'de çok fazla canların yandığını, insanların morallerinin bozulduğunu belirtti. Bu süreçte en fazla canı yanan ve morali bozulan kesimin şehit aileleri ve gaziler olduğunu aktaran Kumartaşlı, "Başkan Koçak, bizlere sağolsun piknik teklifi ile geldi. Bizde olumlu karşıladık. Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinden yaklaşık 400 kişi katıldı. Hepsi bir araya gelmekten çok memnun oldu. Televizyonları her açtığımızda acılarımız yenileniyor. Hiç olmazsa böyle bir atmosferde kısa bir sürede olsa açılarımızdan uzaklaştığımız için, mutluyuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Koçak ise Türkiye'nin olağan üstü şartlardan geçtiğini ifade ederek, "İçeride ve dışarıda, yeniden Sevr'i bize yaşatmak, bizim Anadolu coğrafyamızdan söküp atmak ve Orta Asya steplerine yeniden göndermek isteyen bütün şer ocakları, güç odakları bu konuda mücadele ediyorlar. Bunlara karşı devletimiz ve milletimizle birlikte 80 milyon insanın ciddi bir mücadele sergiledi. Ecdatlarımızdan emanet kalan bu vatanı hiç kimseye terk etmeye niyetimiz yok. Özellikle terörle mücadelede şehit olan ailelerin acılarını dindirmek mümkün değil. Ailelerimizin acılarını dindiremeyiz ama en azından bir nebze merhem olmak istedik. Onun için bu tür etkinliklere her zaman yer veriyoruz. Türkiye genelinde de etkinlikler yapıyoruz. Güney doğudaki 22 ilde şehit yakınlarını, gazileri, korucuları ve ailelerini ziyaret ettik. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinliklere devam ederek, bizim için şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(HK-GC-



30.07.2017 15:41:45 TSI

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