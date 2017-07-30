YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Teleferik Projesi'nin temeli atıldı

Teleferik Projesi'nin temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi tarafından Saat Kulesi ile tarihi Kastamonu Kalesi arasında yapılacak olan Teleferik Projesinin temeli atıldı.

Şehrin doğusundaki Saat Kulesi ile batısında yer alan Kastamonu Kalesi arasında yapılması planlanan teleferiğin Saat Kulesi kısmında temel atma töreni düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) finansal açıdan desteklediği proje kapsamında bin 33 metre uzunluğunda 6 kişilik sabit kleminli grup gondol kabinler kurulacak. Teleferik, günlük 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip olacak ve teleferikte 5 dakika 45 saniye seyahat edilebilecek. Teleferik hattının iki ucuna inşa edilecek binalar Kastamonu mimarisine uygun çizgiler taşıyacak.

Saat Kulesinde düzenlenen temel atma törenine katılan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu turizmi açısından önemli bir tesisin temelini attıklarını belirterek, teleferiğin diğer yapılan hizmetleri birbiri ile bütünleştireceğini kaydetti. Karadeniz, "Bugün burada temeli atılan ve Kastamonu turizmi açısından çok önemli olan bu tesis, hem şehir içinde ulaşım ağı hizmeti, hem de görsel amaçlı hizmet verecek. Özellikle dışarıdan gelen üniversite öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz ve yine burada yaşayan vatandaşlarımızın boş zamanlarında sosyal yaşantılarına katkı sunacak bu tesis Kastamonu'da yapılan diğer bütün yatırımlar ile gelişmeye yönelik çalışmaların önemli bir parçası" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, projenin turizm açısından kentin gelişmesine büyük katkısının olacağını ifade ederek, "Kastamonu bölgede gelişen, gelişmesini hızla sürdüren bir il. Kastamonu halkını bana görev vermesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde imarla ilgili çalışmalara başladık. 228 kategoride 957 tane proje ürettik. Bir kısmı tamamlandı bir kısmı da devam ediyor. Bu projelerden en büyüklerinden biri bugün burada temelini atacak olduğumuz teleferik projesi. Bu projenin Kastamonu'ya her bakımdan yarar sağlayacağını düşünüyorum. Kendimizi daha iyi tanıtma fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile diğer davetlilerin katılımıyla teleferiğin temeli atıldı.

(Vİ-Y)



30.07.2017 15:48:12 TSI

NNNN

