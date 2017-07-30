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Besni'de okul inşaatları hızla devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatı devam eden 4. Etap TOKİ 24 derslikli okul inşaatı ve 2. Etap TOKİ civarında bulunan 16 derslikli imam hatip ortaokulu inşaatı çalışmaları incelendi.

Besni Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Canlı ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Akdoğan, Besni'nin eğitimde alt yapı sorunlarının çözümü noktasında katkı sağlayacak olan okul inşaatlarını inceledi. İnceleme esnasında işçiler ile bir süre sohbet eden Müdür Vekili Canlı, "İlçemizde eğitim sorunlarının çözümü konusunda hummalı bir çalışma yürütülmekte. Alt yapı sorununa katkı sağlayacak bu iki önemli inşaattan 4. Etap TOKİ de ki inşaatımız hemen hemen tamamlanmak üzeredir. 2. Etap TOKİ de bulunan inşaatımızın temeli atılmış durumda. Çalışan arkadaşlarımız bu sıcak havada gayet öz verili bir çalışma yürütmekte. Kendilerine kolaylıklar diliyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



30.07.2017 16:05:39 TSI

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