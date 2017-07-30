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Payas Karbeyaz Mahallesi için kentsel dönüşüm planı onaylandı

- Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Türkiye'de örnek teşkil edecek 'Karbeyaz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bakanlar kurulu tarafından onaylandığını ve resmi gazetede yayınlandığını belirtti



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, 'Karbeyaz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bakanlar kurulu tarafından onaylandığını ve resmi gazetede yayınlandığını belirtti.

Başkan Altan, yaptığı açıklamada, Karbeyaz Mahallesi için yapılan kentsel dönüşümün sürdürülebilir bir yaşam için çok önemli olduğunu belirtti. Projenin, geleceğin şehircilik vizyonuna göre ilçenin kimliğine uygun şekilde tasarlandığını kaydeden Altan, daha sonra şu ifadeleri kaydetti:

"Karbeyaz Mahallesinin mevcut durumuna göre; daha sürdürülebilir, daha güvenli, çevreye duyarlı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin oluşturulması, modern mimari teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna sahip ve ilçemiz Payas'ın özgün kimliğine sahip çıkan bir anlayış çerçevesinde bir Kentsel Tasarım Planı hazırlanmıştır. Kentsel Dönüşüm sonrasında, Karbeyaz Mahallesinin orta bölümlerinde vatandaşlarımızın günlük ihtiyacını karşılayabileceği çarşı, bölgedeki sağlık hizmetlerinden optimum düzeyde faydalanılması üzere 1 adet Sağlık Ocağı, yine 1 adet Lise, 1 adet Kütüphane Binası ve 1 adet belediye hizmetlerinde kullanılacak Resmi Kurum Binası yapılacaktır."

Proje alanında üretilecek konutların 1+1'den 4+1'e kadar şekillendiğini ifade eden Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Proje alanında üretilecek konutlar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde tasarlanmış olup, konumlandırma yapılırken rüzgar yönü, gölgeleme, deniz manzarası ve binalar arası mesafeleri azami ölçüde dikkat edilmiş, yine proje alanında üretilecek ticarethaneler bölgede yaşayacak nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde ve büyüklükte hayata geçirilecektir" diye konuştu.

Başkan Altan, 'Karbeyaz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yaşayan vatandaşlar için önemli olduğunu vurgulayarak, Payaslıların modern mimari teknikler ve mühendislik hizmeti almış binalarda ve çevrede hayatlarını devam ettireceklerini kaydetti.

(UMT-Y)



30.07.2017 17:43:46 TSI

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