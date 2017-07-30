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Başkan Tok: "Gücümüzü halktan alıyoruz"

- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:

- "Sözlerde kalan değil, icraatlarıyla temel atan ve açılışlar yapan belediye"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Gönülleri kazanan dev yatırımları hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı çalıştıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Halkımızdan aldığımız gücü, fazlasıyla yine halkımız için harcıyoruz. Billboardlarda 'yapacağız edeceğiz' diye reklam yapan değil, temel atma töreni ve açılışlarını yapan bir belediyecilik anlayışı son sürat hizmete devam ediyoruz" dedi.

Toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren bir çok projeleri yerine getirdiklerini belirten Tok, Kadın, çocuk, , genç, yaşlılara yönelik çok sayıda projeleri hayata geçirdiklerini AK Parti Belediyecilik anlayışını İlkadım'da hakim kılarak hükümet ve özel teşebbüs yatırımlarını ilçeye kazandıracaklarını ifade etti.



"İlk günkü aşkla çalışıyoruz"

Samsun'un en büyük ilçesi olan İlkadım'a yaptıkları hizmetlerle ve hayata geçirdikleri yatırımlarla yeni bir vizyon çizdiklerini kaydeden Başkan Erdoğan Tok, "AK Partinin insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla, AK Parti Belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Yaptıklarımız bizim teminatımızdır. Bizleri gönül gözleri ile gören, bizleri bilen halkımıza gereken hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz. İlkadım bizde bir sevdadır. Gönüllerimizdeki yeri çok farklıdır" diye konuştu.



"Çok iş başardık, dev projelerle yolumuza devam ediyoruz"

Geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Başkan Tok, "Biz, halkımızın içinde, onların her zaman yanlarındayız. Halkımızdan aldığımız gücü fazlasıyla yine halkımız için harcıyoruz. Biz, milletin hizmetkarı olarak, milletimize karşılıksız hizmet etmek için varız. Dün olduğu gibi bugün ve yarında milletimize hizmete devam edeceğiz. Çok iş başardık. Çok yol aldık. Dev yatırımları ilçemize kazandırdık. Birçok hizmeti tamamladık. Yenilerine start verdik. Çok farklı hizmetlerle yolumuza devam ediyoruz. Bilgi ve tecrübelerimiz, millete hizmet yolundaki aşkımız ve çalışma ahlakımızla İlkadım için en doğru ve en iyi hizmetleri üretiyoruz. Bizleri bu makamlara getiren halkımıza verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz. Billboardlarda yapacağız edeceğiz diye reklam yapan değil, temel atma töreni ve açılış reklamlarını yapan bir belediyecilik anlayışı son sürat hizmete devam ediyoruz. Gönülleri fethetmek için çaba harcıyoruz. Dayanışmayı artırarak daha çok gönülleri kazanmanın peşindeyiz" şeklinde konuştu.

(KA-MAY-Y)



30.07.2017 18:13:11 TSI

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