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Harran'da pamuk üretimi arttı

- Özyavuz, "Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yüzde 40'ını Şanlıurfa, yüzde 14'ünü Harran karşılıyor"



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ŞANLIURFA (İHA) - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasıyla Harran Ovası'nda çiftçinin gözdesi haline gelen pamukta üretim her geçen yıl artıyor. Beyaz altın olarak nitelendirilen pamuktaki üretim artışında, destekleme ödemeleri ve makineli hasada geçilmesinin de önemli rolü bulunuyor.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yüzde 40'ını Şanlıurfa'nın, yüzde 14'ünü de Harran ilçesinin tek başına karşıladığını ifade etti. Pamuğun şu an Harran için en önemli tarımsal ürün olduğunun altını çizen Özyavuz, son birkaç yılda pamuğa yönelimin arttığını belirtti. Bunda sulu tarımın yaygınlaşmasının yanı sıra destekleme ödemelerinin payının büyük olduğunu kaydeden Özyavuz, "Pamuğun kilogram fiyatı 2.5 TL civarında. İyi bir fiyat. Destekleme de kilogram başına 85 kuruş olunca üreticinin yüzü gülüyor" dedi.

Makineli hasatla gelir arttı

Harran'da özellikle son iki yılda pamuk üretiminin arttığına işaret eden Özyavuz, "Üretimde kapasite artışının nedeni olarak, desteklemenin yanı sıra makineli hasadı da gösterebiliriz. Elle toplandığı dönemlerde, hasat zamanı yağış olduğunda ürün zarar görüyor, hasat süresi uzadığı için de istenilen seviyede bir kazanç olmuyordu. Makineli hasatla birlikte artık çiftçilerimiz ürettiği pamuğu ziyan olmadan satabiliyor. Böylece hem çiftçimiz kar ediyor hem de biçerdöver sahibi çiftçilerimiz para kazanıyor" diye konuştu.

Sebze üretimi de artıyor

Halkın yüzde 90'ının geçimini tarımdan sağladığı Harran'da pamuğun yanı sıra ciddi oranda hububat ekimi de yapıldığını kaydeden Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, şöyle devam etti:

"Buğdayda bu sene dönüme 700-800 kilogram verim alındı. Buğday için gerçekten çok ciddi bir rakam. İkinci ürün olarak mısır ekimi yapılıyor. Bunların yanı sıra ilçemizde yeni yeni sebzeciliğe de yönelme var. Sulama imkanı olduğundan çiftçimiz iyi para kazandığı için sebze ekimine de yöneliyor. Ayrıca, son 2-3 yıldır birkaç köyümüzde sarımsak üretimi yapılıyor. Bu ürün de yüksek getirisiyle çiftçimizin yüzünü güldürüyor"

(AK-SD-Y)



31.07.2017 09:41:17 TSI

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