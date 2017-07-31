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Vali Ali Hamza Pehlivan, Şehit Muammer Gür'ün ailesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Şehidin Aydıntepe İlçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyü'nde ikamet eden ailesi ve yakınlarını ziyaret etmek üzere köye gelen Vali Ali Hamza Pehlivan ziyaret öncesinde köy meydanında vatandaşlarla ayak üstü sohbet edip pazar tezgahı açan vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış ve beraberindeki heyetle Şehidin baba evine geçen Vali Ali Hamza Pehlivan, Şehidin annesi Ganime Gür ve diğer aile fertleriyle sohbet etti, hasbihalde bulundu.

Şehidin evinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi sonrasında evden ayrılan Vali Ali Hamza Pehlivan, bir süre köy içerisinde incelemelerde bulundu. Köy Muhtarı Fahrettin Kansoy'dan bilgi alan Vali Pehlivan, köylerde başlatılan tertip, düzen ve temizlik seferberliğine yönelik çalışmaların Yukarı Kırzı Köyü'nde de başlatılması talimatını verdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan Yukarı Kırzı Köyü ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere çeşitli talimatlar verdi ve takip edeceklerini belirtti.

Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaretleri sırasında Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

(YY-AA-Y)



31.07.2017 10:33:33 TSI

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