Vali Ali Hamza Pehlivan, doğal taş fabrikasında incelemelerde bulundu
(Fotoğraflı)
Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Doğal Taş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Fabrikanın üretim birimlerini tek tek gezip teknik mekanizmaları ve üretilen ürünleri inceleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, Genel Müdür Tamer Çevik'ten brifing aldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan'a incelemeleri sırasında İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak eşlik etti.
(YY-AA-Y)
31.07.2017 10:40:10 TSI
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