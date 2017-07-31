Başkan Yağcı, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Mülkiyeti belediyemize ait olan çarşı merkezinde Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan yıkım çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz alanda incelemelerde bulunduk. Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet edecek güzel bir projeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Burada yaptığımız incelemelerin ardından çarşı esnafımızla selamlaşarak hasbihal ettik. Esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk" dedi.
(DA-Y)
31.07.2017 10:46:48 TSI
NNNN