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Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde eğitim atağı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:53
Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde eğitim atağı
Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde eğitim atağı

(Fotoğraflı)

Şahap Gürler
ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde kurum ve kuruluşlardaki personele hizmet içi eğitim verildi.
Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde düzenlenen eğitim programına Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gül Genç, Kuruluş Müdür Yardımcısı Nesrin Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanlığı temsilcileri ve ASP İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşların çalışanları katıldı.
ASP İl Müdürlüğü Basın ve Halkla Birimi Sorumlusu Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, Aile Eğitim Programı İktisat modülünde yer alan Aile ve Alışveriş başlığında 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve uygulamaları konusunda, ASP İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğünde görevli sosyolog Münteha Çakal ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, konusunda eğitim verdi.
Eğitim programı sonunda İspirli ve Çakal katılımcıların sorularını yanıtladı.
Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gül Genç, İspirli ve Çakal'a teşekkür belgesi verdi.
Genç, Aziziye Sosyal Hizmet Merkezindeki eğitimlerin devam edeceğini belirterek, çalışanların mesleki becerilerinin artmasında hizmet içi eğitimlerin önemli bir yer edindiğini ifade etti.
(ŞG-AA-Y)

31.07.2017 10:55:23 TSI
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