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Şaphane efesi İslamoğlu adına dernek kurdular



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, 1800'lü yıllarda yaşayan efsane kahraman Mustafa İslamoğlu adına dernek kurulduğu bildirildi.

Osmanlı döneminin sonlarına doğru Şaphane bölgesinde yaşayan, o dönem en önemli okul olan medrese bitirmiş şair ve bağlama ustası, aynı zamanda efe lakabıyla bilinen Mustafa İslamoğlu adına kurulan derneğin, adını

İslamoğlu'ndan alan yöresel oyunu, efe kıyafetleriyle Kütahya ve ilçelerinde tanıtma faaliyetleri yaptığı açıklandı.

1827 yılında doğan 2 metre boyu ve iri cüssesiyle Şaphane ve civarında nam salan, 39 yıllık ömrüne bir çok kahramanlık sığdıran İslamoğlu'nun, Şaphane tarihinde yaptıkları ile ilgili araştırmalar da yürüten derneğin 60 üyesi olduğu öğrenildi.

Dernek üyelerinden Mustafa Kurt, ''Yöremizin en meşhur efelerinden olan Şaphanemizin simge insanlarından Mustafa İslamoğlu'nun hatırasını yaşatmak için bir dernek kurduk. Derneğimizin amacı, Kütahya yöresinin olmassa olmazı 'İslamda oğlu' isimli efe oyunu ve yöresel efe oyunlarımızı düğünlerimizde ve sosyal etkinliklerde sergileyip unutulmamasını sağlamak. Ayrıca yaşadığı dönemde bölgemizde yapılmış haksızlara karşı ayak diremiş ve karşı koymuş bu yiğit efenin hatırasını yaşatmaktır'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



31.07.2017 11:07:07 TSI

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