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Seyir halindeki tanker aniden alev aldı



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde seyir halindeyken yanan tanker korku dolu dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Telli idaresindeki 25 FR 922 plakalı tanker Aşkale'den Erzurum istikametine seyir halindeyken ilçe çıkışında aniden yanmaya başladı. Arkadan gelen sürücülerin ikazını dikkate alan çıkan yoğun duman ve ateşi gören ve hemen yol kenarına çeken sürücü Mustafa Telli, aracındaki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Yoldan geçen sürücüler hemen Aşkale itfaiye ekiplerine ve jandarmaya haber verdiler. Yangına müdahale eden Aşkale İtfaiye ekipleri yanan tankeri kısa sürede söndürdüler. Sönen yangın sonrası yarım saate yakın soğutma işlemlerine devam ettiler. Yanan Tankerde yakıt bulunmaması olası bir faciayı da engellemiş oldu.

Tankerdeki yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemerde yangının aşırı ısınma sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Trafiğe kapanan yol daha sonra normal seyrine döndü.

(CD-AT-Y)



31.07.2017 11:13:34 TSI

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