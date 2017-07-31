ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beyşehir'de Doğanbeyliler buluşması

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:24
Beyşehir'de Doğanbeyliler buluşması
Beyşehir'de Doğanbeyliler buluşması

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "25. Geleneksel Doğanbeyliler Günü" etkinliği sona erdi.
İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesinde, İstanbul Doğanbeyliler Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile İzmir Doğanbeyliler Kültür ve Eğitim Yardımlaşma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen Doğanbeyliler Günü etkinliği, mahalle sakinleri ile yerleşim dışında yaşayan çok sayıda gurbetçi Doğanbeyliyi biraraya getirdi. Etkinliğin ilk gününde namaz sonrası toplu dua ve kabir ziyareti programı gerçekleştirilirken, Çarşı Camisinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ikramı yapılırken, akşam saatlerinde ise yöresel eğlenceler gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise program Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği konser ve gösterilerle başladı.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun konuşmasında birlik ve beraberliğe yönelik mesajlar verdi. Bu tür buluşma ve etkinliklere katılmaya önem verdiğini belirten Başkan Özaltun, sadece Türkiye'nin dört bir yanında değil, dünyanın birçok ülkesinde de yaşam süren gurbetçi hemşehrileri olduğunu belirtti. Bu hemşehrileriyle bu tür etkinlikler vasıtasıyla biraraya geldiklerini vurgulayan Başkan Özaltun, "İlçemiz dışında başta İstanbul ve İzmir'de yaşayan Doğanbeyli hemşehrilerimiz de bulunuyor. Özellikle Büyükşehirlerimiz de yaşayan gurbetçi hemşehrilerimizle çeşitli vesilelerle, yaptığımız ziyaret programlarıyla biraraya gelmeye, birlikte olmaya devam ediyoruz. İnşallah, bu anlamda önümüzdeki günlerde yurtdışındaki gurbetçi hemşerilerimizle de buluşmak için de yurtdışına çıkıyoruz" dedi.
Doğanbey Mahallesi Muhtarı Ali Uçaralp ise, konuşmasında, bu yıl 25. yılını gerçekleştirdikleri etkinliği yöresel bir bayram olarak kutladıklarını belirterek, katkı, destek ve katkılarından dolayı dernek ve vakıf yetkilileri ile tüm hemşehrilerine teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının ardından Doğanbeyliler Günü etkinliği, katılımcılara toplu yemek ikramı ve yapılan dualar ile etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarla son buldu.
(BG-AH-Y)

31.07.2017 11:26:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Derbent'te tarım sulama projeleriyle daha da gelişecek
YEREL

DERBENT'TE TARIM SULAMA PROJELERİYLE DAHA DA GELİŞECEK
Başkan Özaltun'un Kudüs çağrısına Beyşehirliler'den destek
YEREL

BAŞKAN ÖZALTUN'UN KUDÜS ÇAĞRISINA BEYŞEHİRLİLER'DEN DESTEK
Selçuklu'da çocuk oyun grupları revize ediliyor
YEREL

SELÇUKLU'DA ÇOCUK OYUN GRUPLARI REVİZE EDİLİYOR
Selçuklu'nun &quot;Şehrimi Tanıyorum&quot; projesinde 80 bin kişiye ulaşıldı
YEREL

SELÇUKLU'NUN "ŞEHRİMİ TANIYORUM" PROJESİNDE 80 BİN KİŞİYE ULAŞILDI
Kulu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
YEREL

KULU'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 2 YARALI
Konya Etliekmeği dünya markası oluyor
YEREL

KONYA ETLİEKMEĞİ DÜNYA MARKASI OLUYOR
Bakım için çıktığı çatıdan düşüp yaralandı
YEREL

BAKIM İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞÜP YARALANDI
Çin'de Torku Şekerspor rüzgarı esti
YEREL

ÇİN'DE TORKU ŞEKERSPOR RÜZGARI ESTİ
Kadınhanı'nın 35 yıllık su ihtiyacını giderecek grup suyu tamamlandı
YEREL

KADINHANI'NIN 35 YILLIK SU İHTİYACINI GİDERECEK GRUP SUYU TAMAMLANDI
Dutlu Sosyal Tesisi'nin yılsonuna tamamlanması hedefleniyor
YEREL

DUTLU SOSYAL TESİSİ'NİN YILSONUNA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Çıkan kolu, bir buçuk yıl sonra tedavi edildi
YEREL

ÇIKAN KOLU, BİR BUÇUK YIL SONRA TEDAVİ EDİLDİ