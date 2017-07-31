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Beyşehir'de Doğanbeyliler buluşması



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "25. Geleneksel Doğanbeyliler Günü" etkinliği sona erdi.

İlçeye bağlı Doğanbey Mahallesinde, İstanbul Doğanbeyliler Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile İzmir Doğanbeyliler Kültür ve Eğitim Yardımlaşma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen Doğanbeyliler Günü etkinliği, mahalle sakinleri ile yerleşim dışında yaşayan çok sayıda gurbetçi Doğanbeyliyi biraraya getirdi. Etkinliğin ilk gününde namaz sonrası toplu dua ve kabir ziyareti programı gerçekleştirilirken, Çarşı Camisinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ikramı yapılırken, akşam saatlerinde ise yöresel eğlenceler gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise program Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği konser ve gösterilerle başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun konuşmasında birlik ve beraberliğe yönelik mesajlar verdi. Bu tür buluşma ve etkinliklere katılmaya önem verdiğini belirten Başkan Özaltun, sadece Türkiye'nin dört bir yanında değil, dünyanın birçok ülkesinde de yaşam süren gurbetçi hemşehrileri olduğunu belirtti. Bu hemşehrileriyle bu tür etkinlikler vasıtasıyla biraraya geldiklerini vurgulayan Başkan Özaltun, "İlçemiz dışında başta İstanbul ve İzmir'de yaşayan Doğanbeyli hemşehrilerimiz de bulunuyor. Özellikle Büyükşehirlerimiz de yaşayan gurbetçi hemşehrilerimizle çeşitli vesilelerle, yaptığımız ziyaret programlarıyla biraraya gelmeye, birlikte olmaya devam ediyoruz. İnşallah, bu anlamda önümüzdeki günlerde yurtdışındaki gurbetçi hemşerilerimizle de buluşmak için de yurtdışına çıkıyoruz" dedi.

Doğanbey Mahallesi Muhtarı Ali Uçaralp ise, konuşmasında, bu yıl 25. yılını gerçekleştirdikleri etkinliği yöresel bir bayram olarak kutladıklarını belirterek, katkı, destek ve katkılarından dolayı dernek ve vakıf yetkilileri ile tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından Doğanbeyliler Günü etkinliği, katılımcılara toplu yemek ikramı ve yapılan dualar ile etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarla son buldu.

(BG-AH-Y)



31.07.2017 11:26:34 TSI

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