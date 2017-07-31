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TGSK Genel Başkanı Cevahiroğlu'nun mutlu günü



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun dayısı Cemil Keçe'nin oğlu Aziz Keçe ve Şeyma Ece Uzun Kahramanmaraş'ta yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Cemil ve Ayten Keçe'nin oğulları Aziz Keçe; Zeliha Şeref Uzun'un kızları Şeyma Ece Uzun Kahramanmaraş'ta bir düğün salonunda yapılan düğünle dünya evine girdi. Kahramanmaraş'ta üç gün süren düğüne protokol üyeleri, siyasi parti il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. Kahramanmaraş Merkezde yapılan düğüne, Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın gönderdikleri mesajlar telgraflar ve çelenkler damgasını vurdu.

(OA-Ö-Y)



31.07.2017 11:47:52 TSI

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