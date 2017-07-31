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Ünye'den ilk hac kafilesi yola çıktı



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinden ilk hac kafilesi yola çıktı.

Hac ibadetini yerine getirecek olan 65 hacı adayı Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı. Törene Ünye ve çevre ilçelerden gelen hacı adayları ile yakınları katıldı. İlahilerin okunduğu uğurlama töreninde organizatörlük görevini üstlenen Hüseyin Şimşek, "Bugün Ünye'den 65 kişilik çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ilk kafile yola çıkacak. Toplamda 37 gün kalacak olan hacı kafilesi önce Medine'ye gidecek ve ardından Peygamber Efendimizi (S.A.V) ziyaret ederek Cide'ye geçecekler. Hac görevi tamamlayan hacılarımız Cide'den 7 Eylül tarihinde ülkemize geri dönecekler" dedi.

Hacı adayları Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından yakınları ile vedalaşarak kutsal topraklara gitmek için otobüslerle Ordu-Giresun Havaalanına hareket etti.

(HA-SLH-Y)



31.07.2017 11:57:12 TSI

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